Emmanuel Macron s'inquiète de "voir la société se racialiser progressivement"

Disant ne pas se reconnaître "dans un combat qui renvoie chacun à son identité ou son particularisme", ce dernier s’est inquiété auprès de l'hebdomadaire : "Je vois la société se racialiser progressivement. On s’était affranchis de cette approche et voilà que l’on réessentialise les gens par la race, et ce faisant on les assigne totalement à résidence".

En réponse aux propos de la réalisatrice Amandine Gay, qui avait appuyé la difficulté d’être une femme noire dans la société, Emmanuel Macron a renvoyé à un exemple concret : "Je pourrais vous présenter des jeunes hommes blancs qui s’appellent Kévin, habitent Amiens ou Saint-Quentin, et qui ont aussi d’immenses difficultés, pour des raisons différentes, à trouver un job. Les difficultés sociales ne sont pas uniquement structurées par le genre et par la couleur de peau, mais aussi par l’inégalité sociale, l’assignation à résidence éducative, entre autres".