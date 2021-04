Emmanuel Macron veut "un grand débat national sur la consommation de drogue"

Le sujet de la consommation de stupéfiants aura rarement été aussi abordée par un gouvernement. Quand en janvier dernier, une grande consultation citoyenne sur le cannabis récréatif était lancée par une mission d’information parlementaire, Emmanuel Macron appelle ce dimanche dans Le Figaro à "lancer un grand débat national sur la consommation de drogue". "La France est devenue un pays de consommation et donc, il faut briser ce tabou, lancer un grand débat national sur la consommation de drogue et ses effets délétères", déclare le chef de l'État, avant un déplacement lundi à Montpellier sur le thème de la sécurité du quotidien.

Car "ceux qui prennent de la drogue - et cela concerne toutes les catégories sociales - doivent comprendre que non seulement, ils mettent leur santé en danger, mais qu'ils alimentent aussi le plus grand des trafics. On se roule un joint dans son salon et à la fin on alimente la plus importante des sources d'insécurité…", dénonce-t-il.