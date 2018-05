Emmanuelle Ménard : "Il faut prendre des mesures, il faut être beaucoup plus stricte face au terrorisme"

Ce mardi 29 mai, Emmanuelle Ménard, députée de l'Hérault, était sur notre plateau pour débattre des mesures qu'il faut prendre face au terrorisme. "Ce qui s'est passé à Liège me fait furieusement penser à ce qui était arrivé au père Jacques Hamel. On ne comprend pas les mesures qu'il faut prendre, il faut être beaucoup plus stricte face au terrorisme", a-t-elle déclaré. Mais la députée s'est également exprimée sur la mise au point de Gérard Collomb sur les "fans zone". "On ne peut pas écarter le risque que des terroristes fassent un carnage dans de tels rassemblements de personnes. Je pense que les conditions ne sont pas réunies pour assurer la sécurité de ces fans zone", a-t-elle estimé.



Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.