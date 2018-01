Emploi : quels sont les atouts du contrat de professionnalisation ?

Le rapport qui servira de base à la réforme de l'apprentissage a été remis ce mardi au gouvernement. Par ailleurs, on sait que l'un des meilleurs moyens d'accéder au marché du travail consiste à alterner étude et stage en entreprise. Le contrat de professionnalisation pourrait donc servir de modèle. À noter que deux cent mille jeunes suivent ce cursus chaque année.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.