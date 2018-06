En 2018, déjà 77 enfants enfermés en centre de rétention administrative

Mais l'institution indépendante va plus loin. La Contrôleuse générale Adeline Hazan accuse en effet quelques préfectures d'enfermer des enfants "pour des raisons d'organisation ou de commodité pratique". En détail, pour recourir à la détention de mineurs, ces préfectures s’appuieraient sur un article du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Une dérogation bien pratique qui permet, "en considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger" et du "mineur qui l’accompagne" pour les préserver "des contraintes liées aux nécessités de transfert".





Sauf que, "dans la pratique", constate le CGLPL, "cette mesure est surtout destinée à faciliter le travail de l’administration en vue de l’éloignement des familles, en ce qu’elle évite un déplacement au petit matin au domicile de la famille. L’examen des statistiques montre que son utilisation n’est pas liée au comportement des étrangers enfermés, a priori comparable sur tout le territoire national, mais bien à des pratiques professionnelles locales." Ce qui donne donc lieu à des situations assez visibles au niveau local. Et là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes : "Depuis le 1er janvier 2018, deux des onze CRA habilités, ceux de Metz-Queuleu et du Mesnil-Amelot, ont à eux-seuls reçu la quasi-totalité des familles avec enfants", respectivement 13 et 23 familles. "Cette situation était identique en 2017, ces CRA ayant hébergé 140 des 148 familles placées en rétention dans l'année." Et l'institution de terminer sur cette conclusion intraitable : "En 2017 et 2018, trois préfectures" - celle de Paris, de Moselle et du Doubs - "dont deux ne sont à l'évidence pas les plus exposées aux flux migratoires, ont été à l'origine de plus de la moitié des placements en rétention de familles".