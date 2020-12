En colère après l'interview de Macron, des syndicats de policiers appellent à ne plus contrôler

"Vous décidez de discriminer et de cloîtrer en banlieue des populations puis nous le faites payer ? Non. Ça ne se passera pas comme ça", assène sur Twitter Unité SGP, qui prône un "blocage total". Le syndicat s'offusque notamment du fait qu'il soit, selon lui, "beaucoup plus simple d'accuser les policiers que de reprocher aux politiques des 50 dernières années d'avoir cloîtré des populations dans des banlieues loin, très loin, et ce sans mixité".