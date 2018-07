Code du bien-être animal en Wallonie : "De son côté, la France recule"

Si la législation française évolue trop lentement au goût des associations, l'opinion publique est mobilisée. "Il y a une véritable attente sociétale, et la réponse politique n'est pas à la hauteur", rapporte la cofondatrice de L214. Un sondage Ipsos commandé par l'association révèle que 90% des français sont contre l'élevage des poules pondeuses en cage. Des "sujets mûrs" dans l'opinion publique, qui ne "semblent pas impacter certains de nos élus" regrette-t-elle.





L214 place de bons espoirs de voir évoluer les choses au niveau local. "On voit germer de plus en plus d'initiatives, de restaurants, de sensibilisation vegan ou végétariennes", énumère-t-elle. Et au niveau des producteurs, "cent entreprises se sont engagées à élever leurs poules pondeuses en plein air, d'ici à 2025", se félicite-t-elle. "C'est un combat pas à pas".





La Fondation Brigitte Bardot table elle sur un "élément déclencheur" qui "ferait enfin bouger les choses". Mardi l'association a rendez-vous à l'Elysée et espère bien insuffler un changement. "On pourrait commencer par interdire le broyage des poussins mâles", imagine le porte-parole. "Ce serait possible dans les quatre ans".