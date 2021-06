Un quart des policiers sont confrontés à des pensées suicidaires

DÉTRESSE - Ces 25 dernières années, plus de 1.110 policiers se sont suicidés, soit, en moyenne, 44 par an. C’est 50% de plus que le reste de la population, pointe une étude qui alerte sur leur état de santé psychologique.

Ils sont plus de 6.000 à avoir répondu au questionnaire à travers toute la France, entre février et mars dernier. Selon un baromètre de la Mutuelle des forces de sécurité (MGP) que Franceinfo révèle ce lundi matin, en exclusivité avec Le Monde, "un quart des policiers" sont confrontés "à des pensées suicidaires". Ces vingt-cinq dernières années, "plus de 1.100 policiers se sont suicidés", soit, en moyenne, 44 suicides par an. C’est 50% de plus que le reste de la population. Toujours selon cette étude, "40% des policiers sont en détresse psychologique", 24% ont même envisagé de se suicider ou ont entendu des collègues vouloir le faire au cours des 12 derniers mois. Une tendance bien au-dessus de la moyenne nationale.

Toute l'info sur La colère des policiers

La santé mentale liée aux conditions de travail

Les plus jeunes professionnels, les 30-34 ans, sont les plus touchés, selon le baromètre. Ils disent manquer de temps pour accomplir leurs tâches et avoir des difficultés à jongler entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, les tensions avec la population pèsent sur le moral des policiers interrogés. Mais ce sont surtout les conditions de travail qui constituent un point de bascule, quand l’atmosphère avec les collègues n’est pas bonne ou que la hiérarchie n’est pas à l’écoute. Dans ce cas, c’est presque la moitié des forces de police concernées qui pensent au suicide.

Un constat alarmant, alors que les policiers français sont plutôt en bonne santé. Ils font plus de sport, fument et boivent moins que l’ensemble des Français, même s’ils souffrent d’hypertension (24%) et de problème de dos (21%) lié au poids de l’équipement. Selon le baromètre de la Mutuelle des forces de sécurité, la santé mentale des policiers est nettement "corrélée aux conditions d'exercice du travail et à l'environnement professionnel". L’état de santé psychologique des policiers est inquiétant et doit être une "priorité", affirme le président de la Mutuelle des forces de sécurité, Benoît Briatte, qui veut encourager et faciliter l’accès "aux consultations psychologiques", ainsi que les actions de prévention dans les commissariats pour améliorer leur bien-être au travail et donc leur santé psychologique qui doit être "au cœur des débats".

La rédaction de LCI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.