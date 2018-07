EN DIRECT - 14 Juillet : suivez en direct le défilé de la Fête nationale avec Thomas Pesquet en vol au dessus des Champs-Elysées

Il passera au dessus des Champs-Elysées à bord d'un Rafale. Et vous fera vivre la Fête nationale de l'intérieur. Thomas Pesquet sera l'invité d'honneur de TF1 et LCI à l'occasion des cérémonies du 14 Juillet ce samedi. Le spationaute sera le fil rouge de l'émission présentée par Gilles Bouleau, Anne Claire Coudray et Jean-Pierre Pernaut de 7h à 13h sur TF1 et LCi. Réserviste citoyen de l'Armée de l'air, l'ex pilote de ligne nous donnera ses impressions avant , pendant et après le passage au dessus des Champs-Elysées, dans les toutes premières minutes du défilé aérien qui regroupera 93 avions et hélicoptères.





Autre mise à l'honneur pendant ce défilé pas comme les autres : la promotion Arnaud Beltrame de l’Ecole des officiers de la Gendarmerie Nationale. Créée en mai dernier, cette promotion rend hommage au gendarme, mort en héros le 24 mars 2018 à Carcassonne.





Suivez en direct dans le live ci dessous l