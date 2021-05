EN DIRECT - 1er-Mai : "C'est scandaleux que nos camions se fassent caillasser", réagit Philippe Martinez sur LCI

Après avoir déposé une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris, à l'occasion du 1er-Mai, la présidente du RN s'est présentée comme candidate de la "paix civile et de l'union nationale". "Si Emmanuel Macron, pour le plus grand malheur de la France, était amené à effectuer un deuxième mandat, le chaos serait absolument général", a-t-elle estimé.

Ce 1er-Mai a décidément comme un air de campagne. A Lille, Jean-Luc Mélenchon a prononcé un discours enflammé dans lequel il se projette déjà en 2022 et demande de faire un choix entre Emmanuel Macron et lui-même.

"Les revendications et la colère sont là, il faut qu'elles s'expriment aujourd'hui dans la rue", déclare Philippe Martinez, leader de la CGT, dans le cortège parisien. "Les grands groupes profitent de la pandémie pour restructurer et continuer à délocaliser. L'argent public doit servir à maintenir et créer des emplois, pas à continuer les restructurations."

Un 1er mai tendu à Lyon : 27 policiers et gendarmes ont été blessés, selon la préfecture. "Le préfet condamne fermement les violences à l’égard de celles et ceux qui nous protègent", a fait savoir ce dernier sur Twitter.

Des heurts ont eu lieu à Paris et Lyon en marge des défilés. Image la plus marquante de ces incidents : des camions de la CGT attaqués par des manifestants. Voici les images.

Le retour à la normalité... ou presque. Après une année 2020 où les traditionnels défilés du 1er mai ont été annulés, les syndicats retrouvent la rue ce samedi pour célébrer la journée internationale des travailleurs. Des défilés qui vont s'effectuer dans un contexte où la situation sanitaire demeure des plus fragiles. Les autorités s'attendent à environ 100.000 manifestants sur l'ensemble du territoire, un chiffre légèrement inférieur à 2019 (164.000 personnes dans la rue selon le ministère de l'Intérieur et 310.000 selon la CGT).

Partout en France, 300 manifestations sont prévues. Le principal cortège, à Paris, s'élancera à 14h de la place de la République en direction de celle de la Nation, à l'appel des quatre organisations syndicales et des mouvements de jeunesse Unef et UNL. La centrale de Montreuil a appelé, avec FO, la FSU et Solidaires à faire du 1er mai une "journée de mobilisation et de manifestations", "pour l'emploi, les salaires, les services publics, la protection sociale, les libertés et la paix dans le monde".