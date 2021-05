1er mai : le retour des défilés, 100.000 manifestants attendus dans toute la France

Le retour à la normalité... ou presque. Après une année 2020 où les traditionnels défilés du 1er mai ont été annulés, les syndicats retrouvent la rue ce samedi pour célébrer la journée internationale des travailleurs. Des défilés qui vont s'effectuer dans un contexte où la situation sanitaire demeure des plus fragiles. Les autorités s'attendent à environ 100.000 manifestants sur l'ensemble du territoire, un chiffre légèrement inférieur à 2019 (164.000 personnes dans la rue selon le ministère de l'Intérieur et 310.000 selon la CGT).

Partout en France, 300 manifestations sont prévues. Le principal cortège, à Paris, s'élancera à 14h de la place de la République en direction de celle de la Nation, à l'appel des quatre organisations syndicales et des mouvements de jeunesse Unef et UNL. La centrale de Montreuil a appelé, avec FO, la FSU et Solidaires à faire du 1er mai une "journée de mobilisation et de manifestations", "pour l'emploi, les salaires, les services publics, la protection sociale, les libertés et la paix dans le monde".