EN DIRECT - Crue et inondations : le niveau de la Seine à Paris est remonté légèrement ce samedi

DÉBORDEMENTS





Les crues et les inondations menacent toujours une partie de la France où 23 départements sont encore en vigilance orange crues et inondations ce matin. "Des cumuls de pluies sont prévus jusqu'à ce soir. Les crues en cours vont donc poursuivre leur propagation durant les prochains jours en générant d'importants débordements sur de nombreux cours d'eau du nord et de l'est du pays", annonce Vigicrues.