EN DIRECT - Crue et inondations : 200 personnes en cours d'évacuations dans le Val-de-Marne

DÉPLACEMENT





Le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, se rendront lundi en Seine-Maritime pour y rencontrer des personnes sinistrées touchées par les inondations, ont-ils indiqué par communiqué. Le ministre appellera les assureurs à faire preuve de compréhension quant aux délais de déclarations.