EN DIRECT - Après les violences du 1er-Mai, la "Fête à Macron" sous haute surveillance

SUITES - Sept gardés à vue sur 34 devraient être mises en examen ce vendredi pour "dégradations en réunion" et "participation à un groupement formé en vue de commettre des violences". Dans ce contexte, et alors que le pouvoir et la France insoumise s'escriment sur la responsabilité de ces violences, la prochaine manifestation de l'opposition ce samedi à Paris est l'objet de tous les commentaires.