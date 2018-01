EN DIRECT - Blocage des prisons : le mouvement des gardiens se durcit, Belloubet appelle au dialogue

L'UFAP-UNSA REJETTE LE PROJET D'ACCORD





Le syndicat bien d'annoncer qu'il ne signera pas ce projet, dans un communiqué. "Chacune de nos structures régionales avaient donc pour charge de mener cette consultation. Le résultat est sans appel : C’EST NON !... Toutefois, la différence entre hier soir et aujourd’hui est notable !... En effet, le cadre change et le conflit doit se durcir inévitablement !...", indique le communiqué. Par ailleurs il appelle à une nouvelle journée de mobilisation, ce lundi 22 janvier.