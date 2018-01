EN DIRECT - Crue à Paris : la Seine à 5m76

PRÉVISIONS





Vigicrues revoit ses prévisions à la baisse. Le pic de crue de la Seine à Paris devrait atteindre entre 5,80 m et 6 m ce week-end, a indiqué ce vendredi l'organisme de prévisions des crues, dont les précédentes estimations envisageaient une crue supérieure aux 6,10 m de 2016.





"On avait tablé entre 5,80 m et 6,20 m. Plus on se rapproche de l'événement, plus on arrive à réduire cette incertitude et on serait plutôt maintenant entre 5,80 m et 6 m", a déclaré à l'AFP Francois Duquesne, directeur de l'organisme de prévisions des crues.