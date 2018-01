EN DIRECT - Crue à Paris : le niveau de la Seine atteint 5m80 au pont d'Austerlitz

Le pic de crue de la Seine attendu ce week-end à Paris devrait finalement être moins élevé que celui de 2016, même si la Seine continuait de monter dans la nuit de vendredi à samedi. Ce dimanche matin, à 9 heures, le fleuve atteignait 5m80 sous le pont d'Austerlitz.





Les prévisionnistes tablaient jusqu'à vendredi sur un pic entre 5,80 m et 6,20 m à Paris, soit probablement au-dessus de la crue de 2016 (6,10 m). Mais "plus on se rapproche de l'événement, plus on arrive à réduire cette incertitude et on serait plutôt maintenant entre 5,80 m et 6 m", a indiqué vendredi François Duquesne, directeur de Vigicrues. Très loin donc - et c'est un soulagement - de la crue historique de 1910 (8,62 m).





En Ile-de-France, 1000 personnes ont été évacuées durant cet épisode et 7 établissements scolaires ont dû être fermés notamment sur le 91, le 94 et le 77.