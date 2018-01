EN DIRECT - Crue à Paris : la Seine a atteint son pic à 5,84 m cette nuit

MOINS QUE PRÉVU





Les prévisionnistes tablaient jusqu'à présent sur un pic entre 5,80 m et 6,20 m à Paris, soit probablement au-dessus de la crue de 2016 (6,10 m). Mais "plus on se rapproche de l'événement, plus on arrive à réduire cette incertitude et on serait plutôt maintenant entre 5,80 m et 6 m", a indiqué vendredi François Duquesne, directeur de Vigicrues.