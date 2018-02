EN DIRECT - Crue de la Seine : le RER C dans Paris restera fermé au moins jusqu'au 10 février

CA CONTINUE - Après ceux d'Ile-de-France, c'est au tour des départements normands, notamment l'Eure et la Seine-Maritime, de subir la crue de la Seine. Le fleuve sorti de son lit mercredi continuait de déborder ce jeudi, d'autant que les grandes marées accentuent la situation. Sur Paris, on apprend ce vendredi 2 février que le tronçon central du RER C restera fermé jusqu'au 10 février.