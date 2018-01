EN DIRECT - Crues : la France a connu des mois de décembre et janvier les plus pluvieux depuis 1959

Le pic de crue de la Seine a été atteint à 5,84 m dans la nuit de dimanche à lundi, indique Vigicrues. Il s'est approché mais n'a pas dépassé celui de 2016 (6,10 m), selon l'organisme. Très loin donc - et c'est un soulagement - de la crue historique de 1910 (8,62 m). "C'est une crue très lente, donc on ne peut pas parler de pic. On préfère dire que le plateau a atteint son maximum. Il va perdurer toute la journée de lundi avant d'amorcer une descente mardi", a indiqué le porte-parole de Vigicrues. En Ile-de-France, 1000 personnes ont été évacuées durant cet épisode et 7 établissements scolaires ont dû être fermés notamment sur le 91, le 94 et le 77.