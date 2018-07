EN DIRECT - Cyberharcèlement de la journaliste Nadia Daam : deux hommes jugés ce mardi

Ils ont été plusieurs centaines à harceler Nadia Daam. Parmi eux, sept ont été identifiés. Quatre dossiers ont été transférés aux procureurs de Douai, Grasse et Valenciennes, un autre était mineur et a écopé d'un rappel à la loi. Deux, finalement, devront répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel de Paris, ce mardi 3 juillet. Le ratio paraît bien faible et pourtant, en matière de cyber violence, voilà une affaire qui pourrait faire jurisprudence.