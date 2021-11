EN DIRECT - Réunion de Calais sur les migrants : Darmanin désinvite le Royaume-Uni après les propos de Johnson

MACRON RÉAGIT





Depuis la Croatie, Emmanuel Macron rappelle que "les forces de l'ordre sont mobilisées jour et nuit. Jamais la France n'a eu autant de policiers et de gendarmes mobilisés dans la lutte contre l'immigration clandestine aux frontières espagnoles, italiennes et belges", assure le président de la République en déplacement à Zagreb.





"Pour la seule journée d'hier, 1000 départs et tentatives de départ, plus de deux tiers ont été empêchés et depuis janvier, 7800 sauvetages ont été réalisés", insiste Emmanuel Macron.