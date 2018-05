EN DIRECT - 1er-mai : le préfet demande au cortège syndical de changer d'itinéraire

Jour de manifestations en France, en ce jour de fête des travailleurs, mardi 1er mai. Manifestations, mais pas union. Comme chaque année depuis 2002 et la marche unitaire pour faire barrage au Front national, les centrales syndicales ne seront pas derrière la même bannière, cet après-midi. Ainsi, la CGT défilera aux côtés de la FSU, Solidaires et l'Unef, quand la CFDT marchera aux côtés de deux autres organisations réformistes, la CFTC et l'Unsa. Force ouvrière, qui sort d'un congrès pour le moins agité, dont son ancien secrétaire général Jean-Claude Mailly a lourdement critiqué, sitôt son départ prononcé, son successeur Pascal Pavageau.





De l'autre côté de l'échiquier politique, Marine Le Pen sera présente à Nice et à Cannes, et non à Paris - où se trouvera en revanche son père Jean-Marie Le Pen - en compagnie de soutiens d'extrême droite de l'ensemble de l'Europe. Suives les défilés du 1er-mai avec nous.