EN DIRECT - Grève à Air France : 80% des vols assurés, chiffre en baisse

SUITE (ET PAS FIN) - 80% des vols Air France seront assurés ce mardi, a annoncé la direction de la compagnie aérienne, qui a perdu ce vendredi son PDG. Dans le même temps, au sortir de leur rencontre avec Edouard Philippe, la CGT et la CFDT ont annoncé leur intention de poursuivre le mouvement dans leur lutte contre la réforme du rail, alors que le 8e round de la grève des cheminots démarre en fin de journée et se poursuivra mardi et mercredi. Du côté d'Air France, où le président Jean-Marc Janaillac a présenté sa démission vendredi, 80% des vols devraient être assurés.