EN DIRECT - Grève SNCF : 3 TGV sur 5 et 2 TER sur 5 samedi, découvrez toutes les prévisions

PRÉVISIONS

Lundi 14 mai, Mathias Vicherat anticipe déjà un "sursaut de mobilisation. Nous n'avons pas encore tous les chiffres, mais la mobilisation sera plus forte. Les lignes C et D du RER devraient être fortement touchées. J'invite déjà les voyageurs à trouver d'autres solutions".

Le numéro 2 prévient également les syndicalistes qui seraient tentés par "des exactions" que, le cas échéant, ils seront poursuivis.