EN DIRECT - SNCF : malgré les demandes des syndicats, "les discussions se feront" avec Borne

MANIFESTATIONS A PARIS





Interrogé sur une "convergence des luttes", Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, en tête du défilé qui part de Montparnasse, a indiqué : "Convergence des luttes, c’est devenu un terme à la mode. Nous ce qu’on veut c’est que ça se mobilise dans les entreprise et que le plus régulièrement on puisse se retrouver tous ensemble comme aujourd’hui afin qu’on fasse force quand on est dans la rue. Ce sera notre mot d’ordre pour le 1er mai."