EN DIRECT - Grève SNCF : 30e jour de grève, la CFDT appelle à suspendre le mouvement pour les épreuves du Bac

VITUPÉRANT





Des sifflets ponctuent l’intervention de Claude Malhuret, président du groupe Les indépendants au Sénat, particulièrement vitupérant dans son laïus : plus que saluer le texte, il évoque longuement la défaite des opposants, évoque la « dure réalité pour le PCF, la CGT, Sud, la FSU, tout cela pour finir à 30.000 à Paris, parle de "référendum bidon, d’urnes en carton, d’un score digne de l’élection de Brejnev au politburo". "Ce n’est pas avec cette ultime et dérisoire tentative qu’on fera oublier les sondages convergents : deux tiers des Français sont contre la grève. Les Français se posent les vraies questions : pourquoi est-ce que c’est dans le secteur public que les grèves sont les plus fréquentes ?" Il dénonce aussi les "jusqu’au-boutistes déguisés en défendeuses de la veuve et de l’orphelin", porteurs d’une "idéologie archi-décédée"... Et finit par saluer un "texte équilibré et enrichi". Le groupe des Indépendants votera donc pour.