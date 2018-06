EN DIRECT - Grève SNCF : "Ça va se tasser", promet Macron à un retraité

RÉACTIONS

"La CGT veut imposer le rythme à tout le monde", a critiqué Roger Dillenseger, de l'Unsa ferroviaire, syndicat réformiste, jugeant l'annonce "inadaptée" et "irrespectueuse". Et de se demander : "Est-ce qu'on a encore une intersyndicale si chacun fait ses annonces tous seuls ? On va y réfléchir".