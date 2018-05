EN DIRECT - SNCF : quelques perturbations attendues mardi après une journée émaillée d'incidents

Un peu plus d'un mois après le premier épisode, les syndicats de cheminots avaient parié sur une hausse de la mobilisation pour leur "lundi sans cheminot" qui s'annonçait décisif. La mobilisation a effectivement connu un sursaut. Et la journée a été émaillée - pour la première fois - de nombreux incidents et actes de malveillance alors que Guillaume Pépy, son président, et les syndicats s'escriment autour de la légitimité de la consultation que ces derniers entendent organiser au sein de l'entreprise au sujet de la réforme ferroviaire.