EN DIRECT - Grève SNCF, épisode 13 : 4 TGV sur 5, 7 Transiliens sur 10... les prévisions de trafic pour ce samedi

MANIFESTATIONS DANS TOUTE LA FRANCE, SAMEDI 26 MAI





Plus de 60 partis, associations et syndicats organisent, ce samedi une "marée populaire" un peu partout en France, qu'ils promettent "festive", pour dénoncer la politique "d'austérité" d'Emmanuel Macron. La CGT et La France Insoumise (LFI), appellent ensemble à cette mobilisation, qui réunira le PCF, NPA ou Europe écologie les verts, ainsi qu'Attac, Act'up, la Confédération paysanne, Les Effronté.es!, le Syndicat de la magistrature, en tout 65 organisations dénombrées en milieu de semaine.





A Paris, le cortège s'élancera de Gare de l'Est à 14h30, pour rallier la place de la Bastille. L'objectif de l'appel du 26 mai : soutenir les "luttes" syndicales en cours, quelques jours après une troisième journée de mobilisation dans la fonction publique depuis le début du quinquennat et en plein mouvement social à la SNCF.