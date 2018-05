EN DIRECT - SNCF : la grève va coûter "plus de 300 millions d'euros à la compagnie", estime Guillaume Pepy

INTERSYNDICALE SNCF (SUITE)





Autre annonce importante de l'intersyndicale : dans la semaine du 14 au 21 mai, elle va proposer aux cheminots de voter en interne sur la réforme via une "vote-action" (et non un référendum). La question sera la suivante : "Etes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire" du gouvernement ?