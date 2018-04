EN DIRECT - Grève SNCF : amélioration "sensible" du trafic, consultez les prévisions

MANIFESTATION





Des étudiants ainsi que des cheminots ont manifesté vers 17h30 sur les quais de la gare du Nord. Selon un militant Sud Rail Paris Nord, 500 personnes étaient présentes et 250 ont investi les voies, retardant des Eurostar et des TER en direction de la Picardie. "Il y avait environ deux tiers d'étudiants qui venaient de Tolbiac. Le reste, c'était des étudiants de Paris VIII et des cheminots", nous a-t-il indiqué. La manifestation s'est ensuite dirigée vers la gare de l'Est. Elle est pour l'heure terminée.