EN DIRECT - Grève SNCF : signée par Macron sous l’œil des caméras, la réforme du rail est désormais promulguée

LE POINT - La grève reconductible s'achève ces 27 et 28 juin, mais Sud-Rail et la CGT ont annoncé qu'ils appelaient à la grève les 6 et 7 juillet, contrairement à l'Unsa et la CFDT. La CGT affirme en outre qu'il y aura d'autres jours, "même en septembre". Ce mercredi après-midi, Emmanuel Macron a promulgué le texte contre lequel ils se battent depuis des semaines.