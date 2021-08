EN DIRECT - Incendie dans le Var : troisième jour de lutte, le feu pas encore fixé

SUR LES FEUX DE FORET CET ÉTÉ EN EUROPE





Emmanuel Macron : "On doit tous être très modeste face à ses événements. Nous avons été beaucoup plus épargné que nos voisins européens, comme la Grèce ou la Turquie. Il est clair que quand on a de la forte sécheresse et du vent, des feux de forêts se déclenchent. On l'a vécu en 2017, en 2003 dans ce même massif et dans les années 1990", avant d'ajouter que "le dérèglement climatique nous conduira à avoir de tels événements. Si la saison des feux commence aujourd'hui, on devra être vigilant dans les semaines qui viennent et jusqu'à plus tardivement, jusqu'à fin septembre et début octobre".