EN DIRECT - Incendie dans le Var : vigilance avant une reprise attendue du vent

LES TOURISTES RATTRAPENT LE TEMPS PERDU





Après 48 heures passées dans un gymnase en raison de l'incendie ravageur qui s'est déclenché dans le Var ce lundi, des touristes regoûtent au plaisir des vacances. "Si jamais il y avait de nouveaux feux aux abords du camping, on prendrait les affaires les plus essentielles et on repartirait directement", lance un alsacien, bien décidé à profiter de son séjour dans le Sud jusqu'à dimanche.





25% des vacanciers ont toutefois préféré quitter la région, de peur que l'incendie ne reparte de plus belle. Une éventualité peu probable selon le gérant du camping. "On a perdu 100-150 personnes sur la fin de semaine, même si on leur explique ce qu'il se passe, qu'ici le feu est loin", indique Arnaud Corna, gérant du camping Caravaning à Cavalaire-sur-Mer. Ce dernier n'enregistre néanmoins aucune perte financière puisque les séjours ne sont pas remboursables.