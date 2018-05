EN DIRECT - Intempéries : 38 départements désormais en vigilance orange aux orages

MÉTÉO - Depuis plusieurs semaines, les orages sont fréquents et n'épargnent quasiment aucune région, à tel point que nous vivons le mois de mai le plus orageux de ces 20 dernières années. Ce mercredi, 38 départements du Sud-Ouest au Nord-Est du pays ont été placés en vigilance orange. L'Ain, l'Ariège et le Tarn ne sont plus concernés.