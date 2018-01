Lait infantile contaminé : Le Maire annonce 2.500 contrôles supplémentaires dans toute la France

Après Leclerc mardi, plusieurs grands distributeurs ont annoncé mercredi chacun à leur tour avoir vendu des produits contenant du lait contaminé chez Lactalis et issus de lots rappelés par le gouvernement le 21 décembre dernier. De son côté, la Répression des fraudes a indiqué avoir procéder à plus de 2.500 contrôles partout en France pour vérifier que les produits avaient bien été retirés des rayons et des stocks.





Face à l'ampleur de la polémique, Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances, en charge du dossier, a indiqué que 91 points de vente sur les 2.500 contrôlés en France "contenaient des produits Lactalis qui auraient dû être retirés de la vente", soit "30 grandes surfaces, 44 pharmacies, 2 crèches, 12 hôpitaux et 3 grossistes". Avant de faire le détail des deux enquêtes départementales et nationales, le ministre a dénoncé une "affaire grave, qui a donné lieu à des comportements inacceptables", pointant notamment du doigt la "défaillance" de Lactalis.