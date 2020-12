EN DIRECT - Loi Sécurité globale : 52.350 manifestants en France dont 5.000 à Paris, selon l'Intérieur

PROTESTATION - Des scènes de vandalisme et de violence, ponctuées par 30 interpellations, ont émaillé la manifestation contre la loi sécurité globale samedi en milieu d'après-midi à Paris, alors que de nombreux rassemblements ont eu lieu en France "Pour les droits sociaux et la liberté".

52.350 personnes ont manifesté contre le projet de loi sécurité globale en France, dont 5000 à Paris, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur ce samedi en fin de journée. 30 INTERPELLATIONS À PARIS

Trente personnes avaient été interpellées samedi à 18H00 en marge de la manifestation à Paris contre la loi "sécurité globale" émaillée de nombreux actes de vandalisme et heurts entre des centaines de casseurs et les forces de l'ordre, a annoncé la préfecture de police.

Au total, entre "400 et 500 éléments radicaux", selon une source policière, ont commis de nombreuses dégradations, avec des commerces vandalisés et plusieurs voitures incendiées, dès les premiers hectomètres du parcours emprunté par le cortège, parti peu après 14H00 de la porte des Lilas, à l'est de la capitale.

Peu avant 18h, seule une petite partie des participants, environ 2.000, était arrivée place de la République, terme prévu de la manifestations. 19:52 UNE MOBILISATION EN RECUL PAR RAPPORT À LA SEMAINE DERNIERE

Ainsi, selon ces chiffres, la mobilisation est en recul par rapport à celle de la semaine dernière qui avait vu 133.000 personnes défiler en France, dont 46.000 à Paris. 19:48 64 INTERPELLATIONS AFFIRME GERALD DARMANIN

Dans un tweet, Gérald Darmanin affirme qu'il y a eu 64 interpellations dans toute la France ce samedi et, "parmi les blessés, 8 forces de l'ordre".

La situation reste très tendue place de la République à Paris où les forces de l'ordre tentaient de disperser les derniers participants à la manifestation contre la loi sécurité globale émaillée d'incidents.

Selon la préfecture de police, trente personnes ont été interpellées tout au long du parcours par les forces de l'ordre et 19 d'entre elles ont, selon le parquet de Paris, été placées en garde à vue. 19:11 CONSIGNES DE LA PRÉFECTURE DE POLICE À PARIS 18:42 TENSIONS À NANTES

D'après le compte twitter de la police du département, il y a eu cinq interpellations à Nantes. Vers 18h, la situation était toujours très tendue dans le centre de la ville. 18:37 ATMOSPHÈRE TRÈS TENDUE PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À PARIS 18:27 30 INTERPELLATIONS À PARIS

Une partie des participants à la manifestation, émaillée d'incidents, organisée samedi à Paris contre la loi "sécurité globale" est arrivée peu avant 18h place de la République, terme prévu du parcours, selon un journaliste de l'AFP présent sur place.

Quelque 2.000 personnes étaient rassemblées sur la place, point final d'une marche partie de la porte des Lilas en début d'après-midi et émaillée de scènes de vandalisme.

Peu avant 18h00, un petit groupe de manifestants étaient encore présents en amont sur le parcours de la manifestation, où les pompiers continuaient d'éteindre des incendies sporadiques. Les forces de l'ordre, qui ont procédé à 22 interpellations et ont chargé à plusieurs reprises dans l'après-midi, tentaient pour leur part de repousser les manifestants vers la place de la République. 18:17 "LA POPULATION A RADICALEMENT CHANGÉ PLACE DE LA RÉPUBLIQUE"

La manifestation vient d'arriver à Place de la République. Notre journaliste Charline Hurel fait le point sur la situation : "Des gilets jaunes et beaucoup de jeunes" parmi les manifestants sur place. 18:12 NANTES

Deux CRS ont été blessés samedi après-midi à Nantes lors de la manifestation contre la loi sécurité globale, dont l'un a été touché par un cocktail molotov, selon la préfecture de Loire-Atlantique. Les deux policiers ont été évacués par le Samu, non loin du palais de justice. 18:00 DES RASSEMBLEMENTS PARTOUT EN FRANCE

Outre la manifestation à Paris, les rassemblements ont également eu lieu ailleurs en France, notamment à Toulouse - 200 personnes contre la précarité puis un millier selon la préfecture contre la loi sécurité globale -, Marseille (2.600 personnes), Lille (1.500, selon la préfecture, 5.000 selon la CGT) et à Rennes, où ils étaient environ un millier selon la CGT, dont Francis, enseignant, venu "pour la liberté et pour que les policiers respectent la loi". A Strasbourg, les manifestants étaient environ un millier et à Lyon, quelque 5.000 personnes ont manifesté. 17:57 PHOTO D'UN POLICIER QUI PREND FEU

Un policier a été victime d'un jet de cocktail molotov pendant la manifestation. 17:47 PREMIER BILAN DE LA MANIFESTATION PARISIENNE PERTURBÉE PAR LES BLACK BLOCS ET COUPÉE EN DEUX

Selon nos informations, des exactions ont été commises, et sont toujours en cours, par un groupe de 400 à 500 casseurs, formé au coeur du cortège parisien, depuis près de deux heures maintenant.

Cela a commencé vers 15h30, moins d'une heure après le départ de ce cortège, de la Porte des Lilas vers la Place de la République. Ce groupe de black blocs a commencé à casser un chantier qui était fermé, à en prendre des éléments pour constituer une première barricade.

Les forces de l'ordre sont intervenus pour l'enlever. Il y a eu des feux de poubelles, de feux de véhicules et des vitrines cassées, notamment une agence immobilière ayant volé en éclats et une banque saccagée et pillée. On dénombre 22 interpellations par les forces de l'ordre.

Pour permettre l'intervention des pompiers, les forces de l'ordre ont scindé en deux la tête de cortège, composée de quelque 4 à 500 personnes parmi lesquelles des "gilets jaunes" et des militants "antifascistes". 17:42 MARSEILLE

La manifestation est terminée dans la cité phocéenne, sur le Vieux-Port, "rien à voir avec les débordements qui ont eu lieu à Paris" selon la journaliste Alexandra Lay. A déplorer toutefois, des vitrines caillassées. 17:26 BANQUE ATTAQUÉE

Des scènes de vandalisme et de violence, ponctuées par 22 interpellations, ont émaillé la manifestation contre la loi sécurité globale samedi en milieu d'après-midi à Paris, alors que de nombreux rassemblements ont eu lieu en France "Pour les droits sociaux et la liberté".

Une banque, notamment, a été attaquée. Selon Justine Sagot, journaliste LCI sur place, "des individus cagoulés ont cassé les vitrines de la banque, ont pris des documents qui étaient à l'intérieur et les ont fait brûler juste devant le bâtiment (...) La situation reste très tendue, les affrontements sont susceptibles de repartir (...) On a assisté à des scènes de guérilla urbaines" 17:08 INCENDIE EN COURS DANS LE SECTEUR DE GAMBETTA À PARIS 17:07 UNE BANQUE ATTAQUÉE À PARIS

De sérieux incidents ont éclaté samedi lors de la marche organisée par les opposants à la proposition de loi sur la sécurité globale à Paris où des voitures et des vitrines ont notamment été incendiées le long du parcours. Une banque a été attaquée. 17:02 HOMMAGE À ZINEB REDOUANE À MARSEILLE 16:39 22 INTERPELLATIONS À PARIS AFFIRME GÉRALD DARMANIN

"22 interpellations ont déjà eu lieu dans le cadre de la manifestation à Paris" a tweeté le ministre de l'Intérieur, remerciant les "forces de l’ordre mobilisées aujourd’hui, parfois face à des individus très violents". 16:37 BLACK BLOCS

Dans le secteur de Gambetta à Paris, un groupe de 400/500 black blocs s'est constitué et a utilisé des éléments d'un chantier à proximité pour monter une barricade. Les forces de l'ordre sont intervenus pour la retirer. 16:23 INCENDIES À PARIS

De sérieux incidents ont éclaté samedi lors de la marche organisée par les opposants à la proposition de loi sur la sécurité globale à Paris où des voitures ont notamment été incendiées le long du parcours 16:21 UNE SITUATION DIFFICILE À MAITRISER À PARIS

Selon notre journaliste Charline Hurel, présente sur place à Paris, la stratégie de la police et de la gendarmerie consiste à faire avancer ce cortège pour tenter de faire descendre les éléments perturbateurs. "A la fin de ce parcours, il y a d'autres unités de la police et là, éventuellement, cela pourrait permettre une intervention de la B.R.A.V. (Brigades de répression des actions violentes), là pour interpeller les leaders de ces mouvements" indique-t-elle. 16:17 DES VITRINES ENDOMMAGÉES À PARIS

Plusieurs vitrines, dont celles d'un supermarché, d'une agence immobilière et d'une banque, ont également été endommagées par des casseurs avenue Gambetta, dans le 20e arrondissement, à l'avant du cortège parti de la Porte des Lilas en direction de la place de la République. 16:15 MARSEILLE

"A Marseille, il n'y a aucun débordement pour le moment", assure notre correspondante Alexandra Lay, alors des tensions entre policiers et manifestants sont apparues rapidement après le début de la manifestation parisienne. "Il y a eu une minute de silence pour Zineb Redouane devant l'immeuble où elle habitait" poursuit-elle. "Aujourd'hui, elle est brandie comme un martyr, illustrant selon les manifestants toutes les violences policières". 16:09 PRESENCE DE CASSEURS

Sérieux incidents lors de la manifestation contre la loi sécurité globale à Paris : "Des casseurs s'en prennent régulièrement aux vitrines" selon notre journaliste Charline Hurel, présente sur place. 16:01 VIVES TENSIONS À PARIS, BARRICADES INCENDIEES

Une vitrine d'une agence immobilière de l'avenue Gambetta (20e arrondissement) a été cassée et des jets de pétards ont également été constatés le long du cortège qui est parti à 14H00 de la Porte des Lilas en direction de la place de la République, sous surveillance après les heurts de samedi dernier près de la Bastille.

"Tout le monde déteste la police", "anti anti anticapitalistes", ont notamment scandé certains participants. Des barricades ont également été incendiées. 15:48 INTERVENTION 15:47 TENSIONS

Des tensions entre policiers et manifestants sont apparues samedi après-midi lors de la marche organisée à Paris par les opposants au projet de loi sur la sécurité globale.

Plus d'une heure trente après le départ de la manifestation, des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymogènes. 15:36 MANIFESTATION

Le cortège s'est élancé de la Porte des Lilas pour rejoindre la place de la République 15:32 TENSIONS À PARIS

Premiers heurts avant le départ du cortège à Paris. "Les forces de l’ordre reçoivent de nombreux projectiles" écrit le journaliste Charles Baudry. 15:25 REACTION

"il y a une colère unanime des policiers" assure Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT 14:24 RENNES

Face à ces accrochages, la police nationale d'Ille-et-Vilaine fait état de "groupes violents actuellement à la tête de la manifestation." 14:22 RENNES 14:15 PARIS

Dans la capitale, ce 5 décembre, la manifestation doit s'élancer à 14h de la Porte des Lilas en direction de la place de la République, sous surveillance après les heurts de samedi dernier près de la Bastille. Plusieurs personnes sont déjà rassemblées. Un premier rassemblement a eu lieu dans la matinée, devant la préfecture de police de police Une cinquantaine de personnes, pour l'essentiel des "gilets jaunes", ont demandé vers 10H30 une hausse du pouvoir d'achat et la destitution d'Emmanuel Macron. 08:20 UNE REECRITURE APAISEE

La majorité va réécrire l'article 24 "de façon très apaisée et va enrichir ce texte", assure sur LCI Jean-Baptiste Djebbari. 20:16 "IL A TOUTE MA CONFIANCE" VIDEO - Le soutien appuyé de Gérald Darmanin au préfet de police de Paris Didier Lallement. 19:32 DARMANIN DÉFEND LALLEMENT Darmanin : "Le préfet Didier Lallement a un patron, il se trouve que c'est le ministre de l'Intérieur. Je n'ai ni amour ni haine du préfet Lallement. Il ne m'a jamais menti, il dirige l'un des postes les plus difficiles de France, et j'ai constaté qu'il ne faillit pas à ses fonctions. S'il y a quelqu'un à attaquer, c'est le ministre de l'Intérieur". "Il a toute ma confiance, il fait des choses extrêmement difficiles et je ne suis pas de ceux qui tirent dans le dos des gens, surtout quand ils sont en difficulté." 19:26 CAMÉRAS PIÉTONS Gérald Darmanin indique que les caméras piétons posent actuellement un problème technique en raison du temps de charge qui ne correspond pas au temps des missions de police. À la demande du président de la République, "un nouvel appel d'offre" va être lancé afin d'équiper les forces de l'ordre en caméras bénéficiant d'une "plus grande charge", explique-t-il. 19:18 QUID DE L'ARTICLE 24 ? Darmanin : "Je ne suis pas un fétichiste des numéros", explique le ministre au sujet de l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale, que les députés vont réécrire. "Mais je suis fétichiste de la protection des policiers et des gendarmes. Ma position, qui est celle du président de la République, est que les opérations de police sont des opérations de fonctionnaires dans des moments particuliers. Nous devons absolument garder ce qui fait la protection dans le cadre des opérations de police." 19:18 DES MOYENS POUR LA POLICE VIDEO - Devant la commission des lois, Gérald Darmanin reconnaît un manque "structurel" de moyens pour la police. 19:09 AFFAIRE MICHEL ZECLER Gérald Darmanin est interrogé par plusieurs députés sur l'affaire Zecler, ce producteur de musique tabassé la semaine dernière à Paris. "Dans les minutes qui ont suivi, j'ai cru que ce n'était pas de vrais policiers." "Dès que j'ai vu ces images, que j'ai su que c'était des policiers, je les ai suspendus. Ils ne seront plus policiers. C'est une sanction extrêmement grave, pas exceptionnelle. En 2019, 48 fonctionnaires des forces de l'ordre ont été révoqués." Le ministre évoque également le cas du commissaire de police qui a fait un croche-pied à un manifestant lors de l'évacuation d'un campement de migrants sur la place de la République, expliquant avoir demandé des sanctions. 18:46 "DEMANDE D'EXEMPLARITÉ" Gérald Darmanin : "Si je soutiens très fortement la police et la gendarmerie, il faut aussi que ce soutien aille avec la responsabilité. Je souhaite que nous puissions les protéger, y compris dans leur vie personnelle, mais la contrepartie est ma demande très forte d'exemplarité". 18:33 "SEPT PÉCHÉS CAPITAUX", SELON DARMANIN Darmanin : "Les sept péchés capitaux sont les suivants", énumère le ministre de l'Intérieur : le "peu de formation" dont ils bénéficient, y compris "tout au long de la vie ; "l'encadrement", car "il faut recréer un corps intermédiaire d'encadrement sur le terrain" ; "le matériel", qui "n'est pas suffisant". Gérald Darmanin ajoute "les images", en référence à l'affaire du producteur interpellé dans le 17e, jugeant que les caméras piétons auraient permis à la hiérarchie de connaître "les proportions inacceptables" de ces faits. "Les caméras protègent les citoyens, mais aussi les policiers." Autre péché, selon le ministre : "la question des inspections". "Il est normalement qu'il y ait l'IGPN au sein du ministère de l'Intérieur, tout corps a une inspection", estime-t-il, en réponse au débat sur l'indépendance de cette institution. "Si l'IGPN était si mauvaise, je crois que le procureur de la République ne l'aurait pas choisie." Gérald Darmanin se dit "prêt à tout étudier", y compris la nomination d'une personnalité indépendante à la tête de l'IGPN. Gérald Darmanin évoque enfin "le lien entre la population et la police". "Les policiers vivent parmi les Français, ont les difficultés des Français", assure-t-il. "Ils ont évidemment des difficultés dans leur vie qu'ils doivent résoudre. Il y a sans doute, non pas à renouer, mais à faire comprendre les difficultés que vivent les policiers." 18:27 "DES ACTES INQUALIFIABLES" Darmanin : "Des actes inqualifiables ont été commis dans le 17e arrondissement. Ces personnes doivent être sanctionnées et n'ont rien à faire dans la police nationale" "Mais je ne supporte par qu'on attente à une institution" "Il y a sans doute des problèmes individuels, il y a sans doute aussi des problèmes structurels : donner aux policiers et gendarmes les moyens de l'exemplarité qu'on exige d'eux" 18:25 "PROTÉGER CEUX QUI NOUS PROTÈGENT" Gérald Darmanin à la commission des lois : "Ma ligne de conduire est de protéger les Français et de protéger ceux qui nous protègent". "Je ne suis pas de ceux qui flattent les policiers quand ça les arrange", "mon travail est d'être devant eux quand ça va bien et quand ça va moins bien". 18:20 DARMANIN L'audition de Gérald Darmanin en commission des lois commence. "Je souhaite vous interroger sur le contrôle des forces de sécurité intérieure", introduit la députée LaREM Yaël Braun-Pivet, présidente de cette commission. "Cette audition sera conduite dans le respect des enquêtes judiciaires en cours", précise-t-elle. 18:07 ALLIANCE SCEPTIQUE

Loïc Lecouplier, secrétaire administratif général adjoint du syndicat de police Alliance s'est montré sceptique sur la réécriture de l'article 24. "J'espère, même si j’ai des doutes, que cet article protégera encore mieux les policiers". S'il réaffirme son soutien à la liberté de la presse, il faut selon lui revoir la loi datant de 1881 puisque "les médias ont évolué". Il pointe notamment du doigt "un certain type de journalistes qui mettent en pâture les policiers" sur les réseaux sociaux. 16:31 PRÉSIDENT Selon nos informations, le président de la République était "dans une colère froide", lors de la réunion réunissant le Premier ministre, Gérald Darmanin et les présidents des groupes de députés de la majorité. Il a demandé à ses interlocuteurs comment le cheminement laissant penser à une limitation de la liberté de la presse avait été possible et "sifflé la fin de la récré". 16:29 RÉÉCRITURE DE L'ARTICLE 24

"Nous allons écrire un article qui permettra d'assurer le respect des forces de l'ordre mais qui ne puisse pas faire place à la polémique, que l'on ne puisse pas croire que derrière nous puissions atteindre à la liberté de s'exprimer et de diffuser des images", a indiqué Olivier Becht, président du groupe Agir, qui sera associé à cette réécriture.

Le travail de réécriture débutera ce soir, lors d'une réunion à Matignon.

Pour protester contre la loi "sécurité globale", la mobilisation ne faiblit pas. Initialement prévue comme un rassemblement syndical contre la précarité, la journée de ce samedi 5 décembre voit s'agréger la contestation contre les violences policières et la loi sécurité globale. Près de 90 rassemblements sont annoncés par les organisateurs sur tout le territoire.

Accusé par ses détracteurs de porter atteinte "à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et à la liberté de manifester", et aussi d'instaurer "des outils de surveillance de masse", le texte de loi rencontre aujourd'hui une défiance encore plus grande à son encontre avec le tabassage filmé du producteur de musique Michel Zecler par des policiers.

La carte de l'apaisement tentée vendredi par Emmanuel Macron

Samedi dernier, les "marches" organisées par la "coordination #StopLoiSécuritéGlobale", un collectif regroupant de multiples syndicats et associations, dont plusieurs organisations de journalistes, ont fortement mobilisé dans le pays. Entre 133.000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, et 500.000 selon les organisateurs, avaient défilé dans le pays. Pour le moment, le gouvernement n'a à ce jour annoncé qu'une concession : la réécriture de l'article 24, le plus polémique, encadrant l'image des policiers. La coordination réclame son retrait pur et simple, avec les articles 21 et 22 du texte, et conteste le "nouveau schéma national du maintien de l'ordre (SNMO)" qui limite la couverture médiatique des manifestations.

Lors d'un entretien accordé au média en ligne Brut vendredi, Emmanuel Macron s'est adressé directement aux jeunes, très présents lors des dernières manifestations, pour tenter d'apaiser les tensions. Il a notamment dénoncé à la fois les violences de certains policiers tout comme celles commises contre les forces de l'ordre, notamment lors des manifestations de samedi dernier. "Je n'ai pas de problème à répéter le terme de violences policières mais je le déconstruis", car "c'est devenu un slogan pour des gens qui ont un projet politique", notamment "l'extrême gauche" selon lui. Il a également promis le lancement en janvier d'une plateforme nationale de signalement des discriminations, gérée par l'Etat, le Défenseur des droits et des associations. Les caméras-piétons pour les policiers seront parallèlement généralisées. Le président a en revanche tenu à récuser le qualificatif de "liberticides" associé aux mesures que porte son gouvernement. "Je ne peux pas laisser dire qu'on réduit les libertés en France", a affirmé le président de la République. "C'est un grand mensonge. On n'est pas la Hongrie ou la Turquie."

Les cortèges interdits dans l'hypercentres de certaines villes

Ce samedi, certaines villes craignent de nouveaux débordements violents, à l'image de la semaine dernière. Une enquête à notamment été ouverte par le parquet de Paris alors qu'un photographe syrien Ameer al-Halbi a été gravement blessé au visage, tandis qu'un groupe de policiers a, lui, été pris pour cible place de la Bastille, à Paris, par des dizaines de casseurs. A Bordeaux et Montpellier, les préfets ont ainsi interdit tout cortège dans l'hypercentre. A Lyon, la manifestation n'est autorisée que sur la rive gauche du Rhône. Les "marches des libertés" de ce samedi ont été rebaptisées "des libertés et des justices", car elles vont souvent se tenir "en convergence avec les actions menées dans le cadre de la journée nationale contre le chômage et la précarité".

La jeunesse est singulièrement visée par les politiques gouvernementales régressives (...) et subit, dès qu'elle se mobilise, une répression inadmissible. - La CGT, la FSU, Solidaires, et les organisations de jeunesse FIDL, UNL, MNL, Unef

Chaque premier samedi de décembre, la CGT se mobilise partout en France pour soutenir les précaires et les chômeurs. Elle le fait cette année avec d'autres syndicats, mobilisés dans ce contexte sanitaire et social difficile. "Suite à la crise du Covid mais aussi dans la continuité d'une logique de profit à tout prix, les plans de licenciements se multiplient de la part des grandes entreprises", écrivent la CGT, la FSU, Solidaires, et les organisations de jeunesse FIDL, UNL, MNL, Unef. "La jeunesse est singulièrement visée par les politiques gouvernementales régressives (baisse des APL, réformes du bac, de l'université et de la recherche...) et subit, dès qu'elle se mobilise, une répression inadmissible", lance l'intersyndicale, en référence aux violences policières lors des manifestations. A Paris, la manifestation doit partir à 14h de la Porte des Lilas en direction de la place de la République. Elle se déroulera sous surveillance policière.

