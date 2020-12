EN DIRECT - Loi "sécurité globale" : 95 interpellations et 67 membres des forces de l'ordre blessés

Les forces de l'ordre sont intervenus pour l'enlever. Il y a eu des feux de poubelles, de feux de véhicules et des vitrines cassées, notamment une agence immobilière ayant volé en éclats et une banque saccagée et pillée. On dénombre 22 interpellations par les forces de l'ordre.

Outre la manifestation à Paris, les rassemblements ont également eu lieu ailleurs en France, notamment à Toulouse - 200 personnes contre la précarité puis un millier selon la préfecture contre la loi sécurité globale -, Marseille (2.600 personnes), Lille (1.500, selon la préfecture, 5.000 selon la CGT) et à Rennes, où ils étaient environ un millier selon la CGT, dont Francis, enseignant, venu "pour la liberté et pour que les policiers respectent la loi". A Strasbourg, les manifestants étaient environ un millier et à Lyon, quelque 5.000 personnes ont manifesté.

Au total, entre "400 et 500 éléments radicaux", selon une source policière, ont commis de nombreuses dégradations, avec des commerces vandalisés et plusieurs voitures incendiées, dès les premiers hectomètres du parcours emprunté par le cortège, parti peu après 14H00 de la porte des Lilas, à l'est de la capitale.

Du côté du SNJ CGT, on s'est ainsi plaint que les forces de l'ordre aient envoyé du gaz lacrymogène sur les banderoles, suscitant la panique dans les rangs des manifestants, qui plus est sur un parcours nettement plus étroit que les habituels boulevards où se déroulent d'ordinaire les manifestations.

Les organisations à l'origine du rassemblement ont mis en cause le rôle du préfet Lallement dans les violences qui ont accompagné le cortège parisien. Partant de la porte des Lilas, il n'a pas pu dépasser la place Gambetta, et a été ralenti par des affrontements entre black blocs disséminés au sein du cortège et forces de police chargeant ce dernier pour mettre fin aux attaques venant des casseurs.

Accusé par ses détracteurs de porter atteinte "à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et à la liberté de manifester", et aussi d'instaurer "des outils de surveillance de masse", le texte de loi rencontre aujourd'hui une défiance encore plus grande à son encontre avec le tabassage filmé du producteur de musique Michel Zecler par des policiers.

Samedi dernier, les "marches" organisées par la "coordination #StopLoiSécuritéGlobale", un collectif regroupant de multiples syndicats et associations, dont plusieurs organisations de journalistes, ont fortement mobilisé dans le pays. Ce samedi, plus de 52.000 personnes ont défilé en France, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Ils étaient 133.000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, et 500.000 selon les organisateurs, le 28 novembre. Pour le moment, le gouvernement n'a à ce jour annoncé qu'une concession : la réécriture de l'article 24, le plus polémique, encadrant l'image des policiers. La coordination réclame son retrait pur et simple, avec les articles 21 et 22 du texte, et conteste le "nouveau schéma national du maintien de l'ordre (SNMO)" qui limite la couverture médiatique des manifestations.