EN DIRECT - Naufrage de migrants au large de Calais : "La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière", affirme Emmanuel Macron

DRAME - 31 migrants ont péri ce mercredi au large de Calais en tentant de rejoindre l'Angleterre, a annoncé la police française. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ont fait part de leur émotion et de leur colère.

Live "UNE TRAGÉDIE" SELON JEAN CASTEX

Au moins 27 migrants sont décédés mercredi dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche, au large de Calais, où le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu dans la soirée.

Ce drame, qualifié de "tragédie" par le Premier ministre Jean Castex, est le plus meurtrier depuis l'envolée en 2018 des traversées migratoires de la Manche, face au verrouillage croissant du port de Calais et d'Eurotunnel emprunté jusque-là par les migrants tentant de rallier l'Angleterre. Avant ce naufrage, le bilan des décès depuis le début de l'année s'élevait à trois morts et quatre disparus. En 2020, six personnes avaient trouvé la mort et trois autres avaient été portées disparues. Quatre décès avaient été recensés en 2019.

"La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière", a affirmé jeudi Emmanuel Macron après la mort d'au moins 31 migrants dans la Manche, en demandant le "renforcement immédiat des moyens de l'agence Frontex aux frontières extérieures de l'UE, selon l'Élysée. 19h40 Urgent RÉUNION AU GOUVERNEMENT DEMAIN

Une réunion aura lieu jeudi matin autour de Jean Castex et huit ministres, annonce Matignon. 19h24 BORIS JOHNSON "PROFONDÉMENT ATTRISTÉ"

Boris Johnson s'est dit mercredi "choqué, révolté et profondément attristé" par la mort des migrants, assurant vouloir "faire plus" avec la France pour décourager les traversées illégales. "Nous avons eu des difficultés à persuader certains de nos partenaires, en particulier les Français, d'agir à la hauteur de la situation, mais je comprends les difficultés auxquelles tous les pays sont confrontés et ce que nous voulons maintenant, c'est faire plus ensemble", a-t-il déclaré sur Sky News à l'issue d'une réunion de crise. 18h57 RÉUNION DE CRISE AU ROYAUME-UNI

27 migrants sont décédés ce mercredi dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche, au large de Calais, alors qu’ils tentaient de gagner la Grande-Bretagne, a annoncé la police française. Il s'agit du bilan le plus meurtrier depuis l'envolée en 2018 des traversées migratoires de la Manche, face au verrouillage croissant du port de Calais et d'Eurotunnel emprunté jusque-là par les migrants tentant de rallier l'Angleterre. À l'annonce de cette nouvelle, Jean Castex a déploré une "tragédie". "Mes pensées vont aux nombreux disparus et blessés, victimes de passeurs criminels qui exploitent leur détresse et leur misère", écrit-il sur Twitter en précisant suivre la situation "en temps réel". Sur ce même réseau social, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin à fait part de sa "forte émotion devant le drame des nombreux morts dû au chavirage d'un bateau de migrants dans la Manche". "On ne dira jamais assez le caractère criminel des passeurs qui organisent ces traversées", déclare-t-il. Il est attendu sur place dans la soirée.

La macabre découverte faite par un pêcheur

"Vers 14h, un pêcheur a signalé la découverte d'une quinzaine de corps flottant au large de Calais. Un bâtiment de la Marine nationale a repêché plusieurs corps, dont cinq personnes décédées et cinq inconscientes, selon un bilan provisoire", avait précédemment annoncé cette même source. Entre temps, ce bilan est passé à 27 morts. Selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, trois hélicoptères et trois bateaux participent aux recherches.

Les tentatives de traversées migratoires de la Manche à bord de petites embarcations ont doublé ces trois derniers mois, avait mis en garde vendredi dernier le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, Philippe Dutrieux, dans un entretien avec l'AFP. En 2020, six personnes y avaient trouvé la mort et trois avaient été portées disparues. Le parquet de Dunkerque a annoncé à l'AFP l'ouverture d'une enquête pour "aide à l'entrée au séjour irrégulier en bande organisée" et "homicide involontaire aggravé".

Une tragédie qui survient au milieu de vives tensions diplomatiques

Ce nouveau drame risque d'aviver davantage les tensions entre la France et l'Angleterre, qui durent depuis 2018. La précédente montée de fièvre remonte à septembre, quand des médias britanniques avaient fait part d'une menace de ne pas verser à la France 62,7 millions d'euros promis en 2021 pour financer le contrôle de la frontière. Le Royaume-Uni a finalement annoncé le prochain versement de cette somme après une réaction française. Selon le préfet maritime Philippe Dutrieux, environ 15.400 migrants ont tenté la dangereuse traversée entre le 1er janvier et le 31 août, dont 3500 ont été "récupérés en difficulté" dans le détroit et ramenés sur les côtes françaises. En 2020, les traversées et tentatives de traversée avaient concerné quelque 9500 personnes, contre 2300 en 2019 et 600 en 2018.

