EN DIRECT - Manifestation à Paris : échauffourées avec les forces de l'ordre, 20 interpellations

PRÉVISIONS SNCF





Selon les prévisions de la SNCF pour la journée du 23 mai, on comptera trois TGV sur cinq, deux Intercités sur cinq, un TER et un Transilien sur deux ce mercredi.

En Ile-de-France, le trafic sera normal sur le RER A. On comptera un train sur deux sur le RER B nord, le RER C et la plupart des lignes Transilien SNCF.