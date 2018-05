EN DIRECT – "Marée populaire" du 26 mai : mobilisation en baisse par rapport à "La fête à Macron" du 6 mai

EN DIRECT





Le porte-parole d'Attac, Dominique Plihon affirme qu'en France, il y a eu plus de 200 manifestations. Cette manifestation, "nous l'avons voulue large et unitaire (...) sur un certain nombre d'idées qui nous sont communes", dit-il.





Pour lui, dire qu"il s'agit d'une marée descendante (en rapport avec les chiffres, ndlr), est une erreur".