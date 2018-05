EN DIRECT – "Marée populaire" : suivez la manifestation du 26 mai qui va se tenir sous haute surveillance

Si les manifestants espèrent une "convergence" et annonce un défilé "joyeux, familial et pacifiste", cet amalgame syndicats et politiques pourrait former un cocktail explosif. Il est prévu que ce soit des citoyens qui prennent la tête du cortège, suivis par les syndicats, puis les partis politiques en queue de cortège. Plusieurs mouvements non affiliés à des partis entendant par ailleurs être en tête de cortège, comme le comité Adama, les hospitaliers, les soutiens à Gaza Zone à défendre, des représentants des quartiers, ou encore... un Pink bloc.





Après les affrontements qui ont émaillé les manifestations du 1er-mai, et du 22 mai dernier, les forces de l’ordre ont prévu un "important dispositif policier", et prévoient, des fouilles en amont du cortège.





A Paris, la manifestation s’élancera à 14 h 30 de la gare de l’Est, en direction de la Bastille, en passant par la place de la République. Une centaine de manifestations sont aussi prévues dans d’autres villes de France.