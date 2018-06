EN DIRECT - Orages et inondations : 29 départements en alerte orange, le métro toulousain sous les eaux

Cette situation remarquable est due à la présence d'une goutte froide (dépression avec de l'air froid en altitude) présente dans les parages du Portugal. Elle joue alors le rôle de pompe à chaleur, en faisant remonter de l'air chaud du Maghreb vers la France. Avec la hausse des températures en cours de journée, l'air chaud et humide monte en altitude puis se condense pour former des nuages d'orages : il s'agit des cumulonimbus.





Ainsi, dans l'après-midi ou en soirée, des orages éclatent et peuvent s'accompagner de grêle, de pluies intenses et de fortes rafales de vent. Cette situation se répète depuis le début du printemps et plus encore depuis le début du mois de mai.