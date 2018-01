EN DIRECT - Inondations : 23 départements en vigilance orange, crues généralisées dans le Nord et l'Est

L'essentiel





Météo France a mis fin à l'alerte rouge pour risque de crue dans le Jura et le Doubs ce mardi matin, les précipitations ayant cessé sur les Alpes et la Franche-Comté. Toutefois les cours d'eau restent à des niveaux élevés. 23 départements sont placés en vigilance orange aux inondations. Les crues se sont généralisées sur le nord et l'est de la France.