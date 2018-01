EN DIRECT - Crues et inondations : 29 départements en alerte orange, le Doubs et le Jura en alerte rouge

ALERTE ROUGE





C'est la première fois que le Jura et le Doubs sont en alerte rouge. Et la 13e alerte rouge au niveau national pour une "crue majeure". Dans les 2 départements concernés , la Loue dépassera la crue de novembre 2002 et même probablement la crue de février 1997. Le pci de crue est attendu en fin de nuit prochaine.