EN DIRECT - L'alerte aux orages encore étendue : 24 départements en vigilance orange

METEO - La situation météorologique se dégrade un peu plus ce samedi. 24 départements de l'Ouest et du Centre ont été placés en vigilance orange aux orages par Météo France. Et ce n'est pas fini. L'instabilité devrait continuer de prendre de l'ampleur. Météo France annonce des orages de grêle et des cumuls de précipitation de 50 à 80 mm en seulement quelques heures. Soyez vigilants.