EN DIRECT - Intempéries : avec 36.605 impacts, jeudi 4 juillet a été le jour le plus foudroyé de l'année

LE POINT À 1 HEURE





"L'activité orageuse s'est très nettement atténuée", atteste Météo France. Ainsi, il ne reste plus que 2 départements placés en vigilance orange Pluie-Inondation : la Nièvre et la Saône-et-Loire.





Ne sont plus concernés : Charente (16), Charente-Maritime (17), Dordogne (24), Gers (32), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Deux-Sèvres (79), Tarn-et-Garonne (82) et Vienne (86). Cher (18), Corrèze (19), Creuse (23), Haute-Garonne (31), Indre (36), Loire (42), Haute-Loire (43), Lot (46), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Tarn (81) et Haute-Vienne (87).