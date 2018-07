EN DIRECT - Météo : jusqu'à 37°C ce dimanche, 11 départements en alerte aux orages

Dans le centre-est, ces températures très élevées devraient persister en début de semaine, ce qui laisse craindre une situation de canicule. Pour cela, il faut que les seuils de températures définies par l’Institut de Veille Sanitaire et Météo-France soient dépassés pendant 3 nuits et 3 jours consécutifs. A Lyon, par exemple, ces seuils sont de 20°C la nuit et 34°C la journée et ils seront dépassés samedi, dimanche et lundi. Même chose à Paris où les seuils sont moins élevés (31°C la journée).