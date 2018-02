DIRECT MÉTÉO - Neige : des flocons encore attendus lundi ici ou là

PREVISIONS POUR LUNDI





L'alerte neige est levée partout, mais des flocons devraient encore s'inviter demain lundi, notamment en Provence. Voici le dernier bulletin de Météo France :





Du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées au Massif Central, du nord de Rhône-Alpes au Grand Est, cette journée de lundi débutera sous un ciel chargé, accompagné de quelques averses de pluie et de neige à basse altitude sur le nord-est, et d'ondées neigeuses plus fréquentes sur les hauteurs.





L'après-midi, les averses se raréfieront et des éclaircies réapparaitront en plaine. Il pourrait encore un peu neiger près des massifs, plus durablement à partir de 400/500 m sur les Pyrénées. Sur la moitié nord-ouest, on observera un ciel variable où nuages et belles éclaircies alterneront.





Du Languedoc-Roussillon à la Provence, le soleil prédominera sous une tramontane et un mistral proches de 70 km/h. En revanche, des nuages menaçants viendront gâcher l'après-midi sur les Alpes du sud et la Côte d'Azur. Ils apporteront quelques averses, de pluie ou de neige à basse altitude vers 400m.





Côté températures, excepté sur le pourtour méditerranéen, au sud de la Garonne et en bord de mer, il faut encore prévoir des gelées matinales avec 0 à -3 degrés en général, voire -4/-5 sur les zones encore enneigées. Les températures maximales varieront e 6 à 9 degrés de la Bretagne et Cotentin au sud de la Garonne, 9 à 13 près de la Grande Bleue, 2 à 6 degrés sur le reste du pays.